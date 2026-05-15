Wien (www.fondscheck.de) - Der französische Vermögensverwalter Carmignac verstärkt sein Team mit vier personellen Veränderungen, so die Experten von "FONDS professionell".Yunfan Bao sei zum Co-Manager des Fonds Carmignac China New Economy (ISIN FR001400R3Z5/ WKN A418U0) befördert worden, den er gemeinsam mit Naomi Waistell verwalten werde. Yunfan Bao sei seit seinem Eintritt im Jahr 2021 als Analyst für Aktien aus der Region Greater China Mitglied des Teams für Schwellenländermärkte bei Carmignac. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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