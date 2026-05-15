© Foto: Paul Sancya - APToyota will in den USA einen Gang höher schalten. Ein möglicher 2-Milliarden-US-Dollar-Plan in Texas sorgt an der Börse für Fantasie.Toyota erwägt Investitionen in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar für den Bau einer Fahrzeugmontagelinie in der Nähe seines Produktionsstandorts in Texas, USA. Laut Förderantrag plant der japanische Autohersteller, noch in diesem Jahr mit dem Bau zu beginnen und die Produktion im Jahr 2030 aufzunehmen. Das Projekt würde 2000 Arbeitsplätze schaffen, wie aus der Einreichung beim texanischen Rechnungsprüfungsamt hervorgeht. Toyota erklärte in einer Stellungnahme: "Unsere Produktionsphilosophie lautet: Wir produzieren dort, wo wir verkaufen, und kaufen dort ein, wo …Den vollständigen Artikel lesen
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