LABORGH Investment und Periskop Development setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums in Berlin fort LABORGH hat das rund 31.100 Quadratmeter große Areal am Weißenseer Weg 51 / Ecke Konrad-Wolf-Straße in Berlin-Lichtenberg von einer vonPeriskop Development beratenen Gesellschaft erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Grundstück zählt züden markantesten Entwicklungsstandorten im Bezirk ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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