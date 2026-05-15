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DZ Bank
15.05.2026 13:11 Uhr
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(2)

Microsoft: Der intelligente Motor für das digitale Zeitalter

Microsoft: Der intelligente Motor für das digitale Zeitalter


Die jüngsten Entwicklungen zeigen eindrucksvoll, wie rasant der Konzern seine Vision einer künstlich intelligenten Zukunft in die Tat umsetzt. Für Anleger bieten die aktuellen Quartalszahlen und neuen Software-Innovationen spannende Einblicke in die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens.

Starke Quartalszahlen als solides Fundament

Ende April 2026 präsentierte Microsoft seine Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsquartal und konnte die Erwartungen der Wall Street deutlich übertreffen. Besonders der Umsatz und der Gewinn fielen höher aus als von vielen Experten im Vorfeld prognostiziert. Angetrieben wurde dieses positive Ergebnis vor allem durch die anhaltend hohe Nachfrage nach den Cloud-Diensten des Unternehmens. Auch wenn die Aktie unmittelbar nach der Veröffentlichung kurzzeitig leichte Schwankungen zeigte, bewiesen die Zahlen einmal mehr die enorme finanzielle Stabilität des Konzerns. Für Anleger ist dies ein beruhigendes Signal, da das Kerngeschäft auf äußerst gesunden Beinen steht und die nötigen finanziellen Mittel für zukünftige Innovationen sichert.





Endlos Turbo Long 289,7748 open end: Basiswert Microsoft Corporation

DJ54QG
Quelle: DZ BANK: Geld 15.05. 11:56:16, Brief 15.05. 11:56:16
10,37 EUR10,40 EUR 0,68%Basiswertkurs: 409,54 USD
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: NASDAQ , 14.05.
Basispreis289,7748 USDKnock-Out-Barriere289,7748 USD
Hebel3,39xAbstand zum Basispreis in %29,24%
Abstand zum Knock-Out in %29,24%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,10

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