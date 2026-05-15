Volkswagen macht den GTI elektrisch - und greift dafür tief in die Traditionskiste. Roter Streifen, Schottenkaro und GTI-Modus treffen auf 166 kW, adaptives Fahrwerk und Vorderachsquersperre. Ob der große Name auch beim Fahren eingelöst wird, bleibt vorerst offen. Klar ist indes: Der Vorverkauf des ID. Polo GTI startet im Herbst zu einem Preis von knapp unter 39.000 Euro. Der Volkswagen Polo GTI ist so ein Auto, um das sich über Jahrzehnte eine eigene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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