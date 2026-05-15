Die Ecclesia Gruppe hat den neuen Markenauftritt und Namen des Assekuradeurs EGAS präsentiert. "exxis" stehe für den Anspruch, komplexe Risiken zu erfassen, einzuordnen und in tragfähige Lösungen zu überführen, heißt es. Das Geschäftsmodell des Assekuradeurs wurde dazu gezielt weiterentwickelt. Die Ecclesia Gruppe entwickelt ihren bisherigen Assekuradeur EGAS unter dem neuen Namen exxis strategisch weiter. Damit will das Unternehmen seine Fähigkeit stärken, komplexe Risiken strukturiert zu bewerten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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