Hans John hat seinen Maklerrechtsschutz angepasst. Als Highlight des neuen Rahmenvertrages nennt das Unternehmen eine Teilausschnittsdeckung für Bestandskäufe. Neuerungen gibt es auch bei den Deckungskonzepten zur Vermögensschadenhaftpflicht. Die Hans John Versicherungsmakler GmbH aus Hamburg bietet Versicherungsmaklern künftig einen verbesserten Rechtsschutzrahmenvertrag mit der Auxilia. Das exklusive Konzept ist modular aufgebaut und ist gezielt auf die typischen Risiken im Maklerbetrieb ausgerichtet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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