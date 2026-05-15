Microsoft-Forscher:innen warnen davor, die Arbeit mit großen Dateien an KI-Tools zu übergeben. In einer Studie stellten sie fest, dass diese über längere Workflows hinweg Daten löschen und Inhalte verfälschen. KI-Anbieter wie OpenAI, Anthropic und Google versprechen, dass ihre Modelle umfangreiche Dokumente in kürzester Zeit erfassen und bearbeiten können. Damit sollen sie Mitarbeiter:innen nicht nur produktiver machen - sondern sie teilweise auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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