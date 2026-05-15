Frankfurt am Main (ots) -Die Footballer der Frankfurt Galaxy starten am heutigen Freitag in die Saison. Der Hessische Rundfunk (hr) überträgt alle Spiele der Men in Purple live. Zum Auftakt der neuen Liga EFA empfängt die Frankfurt Galaxy die Paris Musketeers (Kickoff um 19.30 Uhr). Es kommentiert Philipp Hofmeister.Zehn Spiele absolviert die Galaxy auf jeden Fall in dieser Saison. Qualifizieren sie sich für die Playoffs, können zwei weitere hinzukommen. Die Halbfinals, die beide in Frankfurt stattfinden, sowie das Finale gibt es unabhängig von einer Teilnahme der Galaxy ebenfalls live beim Hessischen Rundfunk. Auch auf sportschau.de und in der ARD Mediathek können die Partien verfolgt werden. "Wir freuen uns über ein attraktives Live- und Nachverwertungsrechtepaket. Neben den deutsch-exklusiven Streams können wir uns auch vorstellen, je nach Startzeit, ausgewählte Spiele auch im hr-fernsehen zu übertragen", so hr-Sportchef Marcus Augustin.Die Galaxy hatte in den vergangenen Jahren in der ELF gespielt, die sich als größte Liga Europas etabliert hatte. Doch zwischen den Clubs und der Liga kam es zum Streit und schließlich zum Bruch. Die EFA ist nun eine der Nachfolgeligen der ELF. Neben Frankfurt und Paris spielen dort auch Teams aus München, Kopenhagen, Prag und Innsbruck.Zur hr-PresseseitePressekontakt:PressereferentChristian BenderTel.: 069 155 2290E-Mail: christian.bender@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6275705