Die Enhanced Group hat es geschafft: Mit ihrem Börsendebüt an der New York Stock Exchange bringt das Unternehmen, das für die umstrittenen "Enhanced Games" verantwortlich ist, eine der polarisierendsten Sportideen jemals an den Kapitalmarkt. Der Zeitpunkt ist kein Zufall, denn in wenigen Tagen beginnt bereits das erste Event in Las Vegas. Eine Art Olympische Spiele, bei denen Doping zur Tagesordnung gehört.Die Enhanced Games sind als neue Multisport-Veranstaltung konzipiert, die klassische Verbandsstrukturen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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