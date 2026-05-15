Köln (ots) -Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel stellt sich live den Fragen der jungen Hörerinnen und Hörer des WDR-Newspodcast 0630 beim WDR Europaforum auf der re:publica am 18. Mai 2026 in Berlin.Die 0630-Hosts Carolin Bredendiek und Florian Gregorzyk sprechen mit der Altkanzlerin über die Sorgen und Ängste der jungen Zielgruppe.Die 0630-Community möchte Angela Merkel zu den Themen Krieg, Inflation und Rechtsruck befragen und von ihr wissen, wie die aktuellen Krisen, in denen wir leben, gelöst werden können. Außerdem wird es um die Verantwortung gehen, die Merkel aus ihrer Regierungszeit trägt.Für das Live-Gespräch um 13:35 Uhr hat die 0630-Redaktion beim WDR Europaforum auf der re:publica in Berlin einen Ort geschaffen, an dem sich die jungen Menschen in ihrem Alltag über diese Themen austauschen: Eine WG-Küche. In diesem besonderen Setting werden die 0630-Hosts die Fragen der Community an Merkel weitergeben.Das Interesse der 0630-Hörerinnen und Hörer an diesem besonderen Austausch ist groß. Zu dem Aufruf im News-Podcast, Fragen an Angela Merkel zu stellen, sind in der Redaktion zahlreiche Rückmeldungen eingegangen.Das Interview wird als Spezialfolge des News-Podcast 0630 am 18. Mai 2026 veröffentlicht. Außerdem erscheinen Ausschnitte des Interviews auf den erfolgreichen WDR-Kanälen "Planet Politics" und "Nicetoknow" auf TikTok, sowie "tickr" bei Instagram.Die Kanäle "Planet Politics" und "Nicetoknow" auf TikTok, "tickr" bei Instagram und der Podcast "0630 - der News-Podcast" sind Teil des WDR Newsrooms und erreichen täglich junge Menschen unter 35 Jahren mit tagesaktuellen Themen.Redaktionsteam: Julia von Cube (Leitung), Lisa Jülich, Lara Enste, Miriam MonkosHosts: Carolin Bredendiek und Florian GregorzykDas 28. internationale WDR Europaforum findet in 2026 unter dem Motto "Hard Times, Soft Power - Europas Rolle in der Weltunordnung" vom 18. bis 20. Mai unter anderem im Rahmen der Gesellschaftskonferenz re:publica in Berlin statt, weitere Beiträge kommen aus Brüssel und Straßburg. Das WDR Fernsehen überträgt die Veranstaltung an allen drei Tagen live. Zu sehen ist das WDR Europaforum auch im Livestream sowie in der ARD Mediathek. Hier geht's zum kompletten Programm:Programm 2026 - WDR Europaforum (https://europaforum.wdr.de/forum-2026/programm-2026/)Fotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6275715