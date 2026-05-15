TEHERAN/NEU-DELHI (dpa-AFX) - Irans Außenminister hat die Außenpolitik der USA scharf kritisiert. Bei einer Pressekonferenz in Neu-Delhi warf Chefdiplomat Abbas Araghtschi der US-Regierung widersprüchliche Signale in der Kommunikation vor. "Die Botschaften, die wir von amerikanischer Seite erhalten, unterscheiden sich täglich. (...) Manchmal erhalten wir sogar an einem einzigen Tag mehrere unterschiedliche Botschaften", sagte Araghtschi.

Als Beispiel nannte der Minister Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der sich über einen Verhandlungsvorschlag aus dem Iran empört hatte. "Danach erhielten wir jedoch erneut Botschaften von amerikanischer Seite, die zeigten, dass sie an der Fortsetzung der Gespräche und der weiteren Interaktion interessiert sind", sagte Araghtschi bei der Pressekonferenz am Rande des Außenminister-Treffens der Brics-Staatengruppe.

Irans Außenminister sagte, die USA befänden sich einem "Zustand der Verwirrung" und hätten keine Strategie, den Krieg zu beenden. "Jeden Tag nennen sie andere Ziele. Wir hoffen wirklich, dass Vernunft und Weisheit in das Weiße Haus zurückkehren", sagt Araghtschi.

Der Iran sei auf alle Optionen vorbereitet, erklärte der Minister weiter. "Entweder kehren wir auf das Schlachtfeld und in den Krieg zurück oder wir kehren an den Verhandlungstisch zurück, führen Gespräche und verfolgen den Weg der Diplomatie." Sein Land sei auf beide Optionen vorbereitet. "Für uns macht das keinen Unterschied."/arb/DP/jha