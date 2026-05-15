DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Britische Finanzanlagen stehen vor längerer Unsicherheit

Die Finanzanlagen Großbritanniens dürften für längere Zeit einem politischen Risiko ausgesetzt sein, meint Neil Mehta von RBC BlueBay. Die Tage von Premierminister Keir Starmer seien gezählt, sagt er. Der Vorsitzende der Labour-Partei sei inzwischen von mehreren Parlamentsabgeordneten und scheidenden Ministern zum Rücktritt aufgefordert worden. Sein Nachfolger könne vom linken Flügel der Partei kommen und sei mit einem unsicheren Umfeld konfrontiert, sagt Mehta. "Britische Finanzanlagen und das Pfund Sterling dürften für einen längeren Zeitraum einer erhöhten politischen Risikoprämie ausgesetzt sein", sagt er.

Chinas verarbeitendes Gewerbe hat sich im April wahrscheinlich verbessert

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe Chinas hat sich laut einer Research Note von Goldman Sachs im April wahrscheinlich verbessert. GS erwartet, dass sich das Wachstum der Industrieproduktion im April auf 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erholen wird, nach 5,7 Prozent im März. Stärker als erwartete Exporte, ein geringerer Rückgang der Stahlnachfrage im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und eine Verbesserung des Wachstums der Automobilproduktion "deuten auf eine leicht verbesserte Dynamik im verarbeitenden Gewerbe trotz des globalen Energieversorgungsschocks hin", schreibt GS.

Chinas Einzelhandelsumsätze im April wahrscheinlich leicht verbessert

Chinas Einzelhandelsumsätze haben sich im April wahrscheinlich leicht verbessert, wie Goldman Sachs in einem Kommentar schreibt. Das Wachstum der Einzelhandelsumsätze dürfte im April im Jahresvergleich leicht auf 2,0 Prozent steigen, nach 1,7 Prozent im März, so GS. Höhere Energiepreise dürften das wertmäßige Wachstum der Benzinverkäufe angekurbelt haben, heißt es weiter. Unterdessen habe die landesweite Förderung von Frühlingsferien Ende April dieses Jahres einen Teil der Nachfrage nach Restaurantbesuchen von Mai auf April vorgezogen, obwohl das Umsatzwachstum bei Automobilen und Haushaltsgeräten nach wie vor gedämpft sei, so GS. China wird nächste Woche Wirtschaftsdaten veröffentlichen.

Putin besucht China wenige Tage nach Trump

Der russische Präsident Wladimir Putin wird voraussichtlich China besuchen, um sich mit Staatspräsident Xi Jinping zu treffen - nur wenige Tage nachdem Präsident Donald Trump Peking verlassen hat. Putin werde nächste Woche Peking besuchen, teilte der Kreml mit. Wahrscheinlich wolle er sich ein Bild davon zu machen, wie das Treffen zwischen Xi und dem US-Präsidenten verlaufen ist, und um die russisch-chinesischen Beziehungen als Bollwerk gegen ihre westlichen Rivalen zu bekräftigen, sagten hochrangige europäische Beamte, die die Angelegenheit verfolgen.

VAE wollen Bau einer neuen Pipeline beschleunigen

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben angekündigt, dass sie den Bau einer neuen Pipeline beschleunigen wollen, die die Rohölexportkapazität der staatlichen Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) über den Hafen von Fujairah unter Umgehung der Straße von Hormus verdoppeln soll. Das neue West-Ost-Pipeline-Projekt soll bis 2027 in Betrieb gehen und dazu beitragen, die weltweite Nachfrage zu decken, erklärte das Medienbüro von Abu Dhabi. Der Hafen von Fujairah liegt am Golf von Oman, außerhalb der Straße von Hormus, und ist der Endpunkt der bestehenden Ölpipeline Habshan-Fujairah, die es Abu Dhabi ermöglicht, einen Teil des aus seinen Feldern geförderten Rohöls direkt an die Küste zu transportieren, ohne Tanker durch die Meerenge schicken zu müssen.

+++ Konjunkturdaten +++

Hongkong BIP 1Q saisonbereinigt +2,9% gg 4Q

DJG/DJN/apo

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May 15, 2026 07:32 ET (11:32 GMT)

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