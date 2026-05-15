Der globale Technologiekonzern FPT hat feierlich sein neuestes Büro in Deutschland eingeweiht. Dieser Meilenstein unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens, seinem wachsenden Kundenstamm in Deutschland sowie auf dem gesamten europäischen Markt KI-gestützte Dienstleistungen anzubieten.

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The inauguration ceremony was attended by H.E. Mr Nguyen Dac Thanh, Ambassador of Vietnam to Germany, alongside representatives from the local government, FPT executives, and key partners.

Das Münchner Büro ist in einem der dynamischsten Technologie- und Produktionszentren Europas angesiedelt, stärkt die Leistungsfähigkeit von FPT und ermöglicht eine schnellere und skalierbarere Zusammenarbeit in der gesamten Region. Mit diesem Schritt verdeutlicht das Unternehmen erneut seinen strategischen Fokus auf Investitionen in wichtige Innovationszentren, um der steigenden Nachfrage nach KI-Transformation gerecht zu werden und die Amortisationszeit für Kunden zu verkürzen.

"Dank unserer verstärkten Präsenz in München befinden wir uns in unmittelbarer Nähe zu unseren Kunden, die vor allem aus den Bereichen Fertigung, Automobilindustrie und Hightech stammen. Durch die Einbindung in dieses dynamische Innovationsökosystem ist FPT optimal positioniert, um Unternehmen bei der KI-gestützten Transformation zu unterstützen", so Dzung Tran, FPT Software Senior Vice President und FPT Europe Chief Executive Officer, FPT Corporation.

Das Event stand ganz im Zeichen des Engagements von FPT, regionale und globale Unternehmen zu begleiten, und beinhaltete eine exklusive Konferenz, die sich mit praktischen KI-Strategien und -Anwendungen in wachstumsstarken Branchen befasste. Führungskräfte und Experten von FPT-Partnern und -Kunden wie E.ON, Covestro, Schaeffler, Allego, AWS und OutSystems beteiligten sich an den Gesprächen über das Potenzial von KI für eine nachhaltige Zukunft sowie über die Etablierung von Governance-Rahmenwerken, die eine sichere und skalierbare Einführung der Technologie gewährleisten.

"In einer Welt, die von durch geopolitische Verschiebungen und KI verursachten Disruptionen geprägt ist, will FPT Ihr vertrauenswürdiger Partner sein. Gestützt auf unseren AI-First-Ansatz und ein globales Team, das aus mehr als 30.000 durch KI unterstützten Ingenieuren besteht, werden wir erstklassige Innovationen und einen soliden Talentpool aus Vietnam mit Unternehmen und Organisationen in Europa verbinden, um gemeinsam operative Resilienz zu erreichen und eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben", so Frau Chu Thi Thanh Ha, Chairwoman, FPT Software, FPT Corporation.

"FPT ist in der vietnamesischen Kultur verwurzelt, die von Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und einem starken Teamgeist geprägt ist, und wird auch in Zukunft nicht nur technologisches Fachwissen einbringen, sondern auch durch eine partnerschaftliche Herangehensweise, die auf Vertrauen, langfristigem Engagement und kontinuierlicher Innovation basiert, überzeugen", fügte sie hinzu.

FPT baut seine Marktpräsenz nun seit über einem Jahrzehnt kontinuierlich aus und unterhält Partnerschaften mit mehr als 150 führenden europäischen Unternehmen, darunter RWE, Viessmann, Volvo Cars, Valeo und ebm-papst. Das Unternehmen profitiert sowohl von organischem Wachstum als auch von strategischen Akquisitionen und kann so seine operative Präsenz kontinuierlich skalieren, um mit umfassenden IT-Dienstleistungen und fundiertem Fachwissen die digitale Transformation in ganz Europa voranzutreiben.

Über die FPT Corporation

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie- und IT-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Vietnam, der in mehr als 30 Ländern und Regionen aktiv ist. In den mehr als drei Jahrzehnten seines Bestehens hat das Unternehmen kontinuierlich effektive Lösungen für Millionen von privaten Nutzern sowie zehntausende Unternehmen weltweit bereitgestellt. FPT fokussiert sich besonders auf die Beherrschung strategischer Technologien und treibt damit weiterhin branchenübergreifende Innovationen voran. Als AI-First-Unternehmen hat sich FPT zum Ziel gesetzt, Vietnams Position auf der globalen Technologielandschaft zu stärken und erstklassige KI-gestützte Lösungen für globale Unternehmen bereitzustellen. Im Jahr 2025 erwirtschaftete FPT einen Gesamtumsatz in Höhe von 2,66 Milliarden US-Dollar und beschäftigte über 54.000 Mitarbeiter in seinen Kerngeschäftsbereichen. Weitere Informationen zu den globalen IT-Dienstleistungen von FPT erhalten Sie unter https://fptsoftware.de

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