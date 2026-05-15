TRADINGIDEE des Tages | US Dollar Index (15.05.2026)

Die aktuelle Trading Idee richtet den Fokus auf den US Dollar Index (USDIDX). Mehrere Marktindikatoren deuten derzeit auf eine zunehmende Stärke des US-Dollars hin. Besonders die Kombination aus technischer Stärke, steigenden Zinserwartungen in den USA und klaren Signalen aus dem Optionsmarkt sorgt für Aufmerksamkeit bei Forex- und Makro-Investoren.

Der US Dollar Index konnte zuletzt wichtige Widerstände überwinden und liefert damit neue bullishe Signale für den weiteren Kursverlauf.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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