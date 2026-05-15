The Bottom Line: Eurozonen-PMIs und PBoC im Fokus

In der kommenden Woche rücken neue Konjunkturdaten und geldpolitische Signale in den Mittelpunkt der internationalen Märkte. Im Fokus stehen insbesondere die Einkaufsmanagerindizes (PMIs) für die Eurozone, die ein aktuelles Stimmungsbild der wirtschaftlichen Aktivität liefern. Parallel dazu bleiben geopolitische Entwicklungen rund um die Straße von Hormus ein Faktor für die Marktstabilität.
Zudem richtet sich die Aufmerksamkeit auf die chinesische Zentralbank (PBoC), deren geldpolitische Ausrichtung vor dem Hintergrund uneinheitlicher Konjunkturdaten und moderater Inflationsentwicklung im Blick steht.
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