Sui Prognose: 31 Prozent Plus in einer Woche, doch warum bleibt das Allzeithoch so weit entfernt?

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SUI ist in einer einzigen Woche um 31 Prozent gestiegen, ein Sprung, den kaum ein Analyst vor sieben Tagen erwartet hätte. Der Kurs notiert bei rund 1,22 Dollar und hat sich damit vom Zyklustiefpunkt bei 0,81 Dollar klar gelöst. CME-Futures, institutionelle Zuflüsse und über eine Billion Dollar an Stablecoin-Volumen treiben die aktuelle Sui Prognose an. Trotzdem liegt der Token noch immer 77 Prozent unter seinem Allzeithoch von 5,35 Dollar. Wer auf eine vollständige Erholung setzt, braucht eine Rallye von mehr als 338 Prozent. Analysten bei CoinCodex stufen die kurzfristige Sui Prognose als neutral ein, während der RSI bereits überkaufte Niveaus signalisiert. Im Bullenfall sehen Prognostiker Kursziele zwischen 3 und 5 Dollar für das laufende Jahr. Gleichzeitig wächst das Interesse an Presale-Projekten, die einen anderen Weg zu Renditen eröffnen könnten. Dieser Artikel analysiert die Sui Prognose im Detail und stellt ein Projekt vor, das Anleger gerade jetzt genau beobachten.

SUI steigt 31 Prozent in einer Woche, aber die Sui Prognose bleibt gespalten

Der Mitgründer von Mysten Labs, Adeniyi Abiodun, bestätigte auf der Consensus 2026, dass Sui seit August mehr als eine Billion Dollar an Stablecoin-Volumen verarbeitet hat, wie CoinDesk berichtete. Die CME Group startete am 4. Mai SUI-Futures und gibt institutionellen Anlegern damit einen regulierten Zugang zum Token. In der Folge sprang der Kurs innerhalb von sieben Tagen um 31 Prozent von rund 0,93 Dollar auf 1,22 Dollar. Am 11. Mai verzeichnete CoinGecko ein 24-Stunden-Handelsvolumen von über 687 Millionen Dollar. Der RSI auf dem Tageschart steht bei 84,49 und signalisiert damit eine deutlich überkaufte Marktlage, wie CoinCodex dokumentiert.

Gleichzeitig steht am 1. Juni die nächste Token-Freischaltung an, bei der 14,36 Millionen SUI auf den Markt kommen. Diese regelmäßigen Freischaltungen belasten den Kurs und begrenzen die Dauer jeder Rallye. Die Entwickleraktivität im Sui-Ökosystem wuchs laut Mysten Labs um 219 Prozent im Jahresvergleich. Der Total Value Locked liegt bei rund 900 Millionen Dollar, gestützt von Protokollen wie BlueFin, Suilend und Cetus. CoinCodex stuft die kurzfristige Sui Prognose als neutral ein und sieht ein Abwärtsrisiko in Richtung 0,92 Dollar.

CoinLore nennt 2,71 Dollar als oberes Jahresziel für 2026, hält aber auch einen Rückgang auf 0,78 Dollar für möglich. Coinpedia sieht bei einem anhaltenden Bullenmarkt Kurse zwischen 3 und 5 Dollar bis Jahresende. Doch selbst im besten Fall braucht SUI bei 1,22 Dollar eine 338-Prozent-Rallye, um sein Allzeithoch von 5,35 Dollar wieder zu erreichen.

Eine solche Bewegung dauert erfahrungsgemäß Quartale und setzt ein anhaltendes positives Marktumfeld voraus. Institutionelle Zuflüsse und die CME-Futures liefern eine solide Basis für die Sui Prognose, aber sie verkürzen den Weg zum Allzeithoch nicht auf Wochen. Genau deshalb richten erfahrene Anleger den Blick auch auf Projekte, bei denen ein einziges Listing-Event den gesamten Wertsprung auslösen kann.

Pepeto: Presale-Geschwindigkeit als Signal vor dem Listing

Die langsame Erholung eines Milliarden-Tokens wie SUI steht im direkten Kontrast zu Presale-Projekten, die vor einem Listing stehen. Wer in früheren Zyklen die größten Renditen erzielte, stieg nicht bei etablierten Coins auf dem Weg nach oben ein, sondern bei Projekten Tage vor dem ersten Handelstag.

Pepeto steht genau an diesem Punkt, und die Geschwindigkeit dieses Presales ist das entscheidende Signal. Rund 10 Millionen Dollar flossen in den Presale, während der restliche Markt stillstand, und das Tempo beschleunigt sich mit jedem Tag. Die Community wächst in einem Rhythmus, der an die frühesten Tage von Shiba Inu und Pepe erinnert.

PepetoSwap wickelt jeden Handel ohne Gebühren ab, die Bridge verbindet Netzwerke ohne Kosten, und jeder investierte Dollar bleibt vollständig in der Position. Diese Werkzeuge sind fertig, laufen bereits und stehen für den Moment des Listings bereit. Die richtige Krypto-Investition zum richtigen Zeitpunkt kann ein Leben verändern, und die Anleger, die in jedem Zyklus solche Renditen erzielten, taten alle dasselbe: Sie stiegen ein, bevor der Handel eröffnete.

Pepeto ist genau für diesen Moment konzipiert. Der Marktplatz gibt Haltern vom ersten Tag an echte Handels-Werkzeuge, nicht eine Roadmap, die Staub sammelt. Das erwartete Binance-Listing ist das Ereignis, das einen Presale-Einstieg in Börsenwert verwandeln kann. Bei einem Preis von 0,0000001870 Dollar ist dieser Einstieg zeitlich begrenzt und endet in dem Moment, in dem das Listing eintrifft.

SolidProof hat den gesamten Code geprüft und verifiziert, bevor der Presale eröffnet wurde, sodass Anleger den Smart Contract mit geprüfter Sicherheit betreten. Der Smart Contract schließt automatisch, sobald der letzte Token verkauft ist, und es gibt keinen Countdown. Die Wallets, die bereits über die offizielle Pepeto-Website eingestiegen sind, handeln keine Erholung, sondern positionieren sich vor einem Listing.

Fazit

Sui's Milliarden-Dollar-Volumen und die CME-Futures zeigen ein ernstzunehmendes Netzwerk, doch die Sui Prognose belohnt Geduld, die in Quartalen gemessen wird. Pepeto steht bei 10 Millionen Dollar im Presale und einem erwarteten Binance-Listing, das jederzeit eintreffen kann. Der Presale schließt automatisch beim letzten Token, ohne Countdown und ohne zweite Chance. Wer über die offizielle Pepeto-Website einsteigt, sichert sich den Preis, der mit dem Handelsstart verschwindet. Die Wallets, die sich vor dem Listing positionieren, sind diejenigen, die in jedem Zyklus die größten Renditen erzielen. Die Anleger, die bei Pepe und Shiba Inu in dieser Phase zögerten, kennen die Kosten dieser Entscheidung.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle Sui Prognose für 2026?

SUI notiert bei 1,22 Dollar nach einem Wochenplus von 31 Prozent. CoinCodex stuft die kurzfristige Prognose als neutral ein. Im Bullenfall sehen Analysten Kurse zwischen 3 und 5 Dollar bis Jahresende.

Warum gewinnt Pepeto neben der Sui Prognose an Aufmerksamkeit?

Pepeto hat 10 Millionen Dollar im Presale gesammelt und bietet einen gebührenfreien Handelsplatz sowie eine Cross-Chain-Bridge. Das erwartete Binance-Listing gibt Presale-Teilnehmern ein Renditepotenzial, das ein Token wie SUI mit seinem aktuellen Kurs und der nötigen 338-Prozent-Rallye zum Allzeithoch so nicht bieten kann. Aktuelle Informationen finden Anleger auf der offiziellen Pepeto-Website.