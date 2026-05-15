Stuttgart (ots) -Gegen die seit dem 1. April 2026 geltende gesetzliche Regelung, dass Preiserhöhungen der Spritpreise nur noch um 12 Uhr mittags erfolgen dürfen, gab es bundesweit tausendfache Verstöße. Das zeigte die Analyse der Daten aus der mehr-tanken-App von auto motor und sport aus dem Medienhaus Motor Presse Stuttgart. Diese ergab zudem: Die mit Abstand meisten Verstöße gehen auf das Konto von Tankstationen der Marke ESSO."Wir haben allein bei ESSO 2.772 Verstöße über den Zeitraum vom 1. April bis 11. Mai 2026 festgestellt. Zum Vergleich: Die Nummer zwei dahinter ist bft mit 1.479 Verstößen", sagt Thomas Ranki-Harloff, Leiter der Digitalredaktion von auto motor und sport. "Dabei haben wir bei der Auswertung sogar einen Puffer von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr berücksichtigt, da eine High-Noon-Punktlandung technisch bedingt vielleicht nicht immer möglich ist."Die Marke ESSO gehört zum US-Mineralölkonzern ExxonMobil. Ihr Deutschlandgeschäft wird jedoch größtenteils über das Hamburger Unternehmen EG Deutschland GmbH abgewickelt (einige wenige Filialen betreibt Minera aus Mannheim). Ein Sprecher von EG Deutschland äußerte sich nur knapp gegenüber auto motor und sport zu den Enthüllungen des mehr-tanken-Analyseteams: "Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir zu Fragen des Pricings grundsätzlich keine Auskunft geben.""Das zeigt, dass es der Mineralölbranche trotz einer existierenden Markttransparenzstelle für Kraftstoffe nicht an Preistransparenz gegenüber ihren Kundinnen und Kunden gelegen ist", sagt Ranki-Harloff. "Zumal sich selbst Deutschlands größte Tankstellenmarke Aral, mit nur 24 Verstößen im Betrachtungszeitraum das Vorbild in Sachen 12-Uhr-Regel, bei der Preisbildung nicht in die Karten schauen lässt."Auch vom sogenannten "Tankrabatt", der zeitlich begrenzten Steuersenkung auf Benzin und Diesel um 17 Cent, hatten die Kunden an der Zapfsäule kaum etwas. Einer der Gründe: "Am 30. April 2026, also am Tag vor der Einführung der steuerlichen Erleichterung, gab es besonders deutliche - mitunter sogar sehr heftige - Preiserhöhungen", sagt Thomas Ranki-Harloff von auto motor und sport. "Eine anschließende,Senkung' am 1. Mai erfolgte also von dem höheren Niveau aus."Die Details zu den verschiedenen Auswertungen finden Sie onlineZu den 12-Uhr-Verstößen nach Marken (https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/12-uhr-regel-an-tankstellen-eine-marke-erhoeht-besonders-oft-illegal-die-preise/)Zu den 12-Uhr-Verstößen nach Regionen (https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/enthuellung-spritpreisbremse-besonders-viele-verstoesse-in-bayern/)Zur Abzocke beim Tankrabatt (https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/mehr-tanken-analyse-30-april-spritpreis-abzocke-einfuehrung-tankrabatt/)Die mehr-tanken-App (im Google Play-Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=de.msg&hl=de&gl=US&pli=1) oder Apple App-Store (https://apps.apple.com/de/app/mehr-tanken/id395965464)) bietet Nutzerinnen und Nutzern Infos zu den aktuellen Kraftstoffpreisen, eine Preis-Prognose und die günstigsten Tankstellen in der Nähe. Fahrerinnen und Fahrer von Elektroautos können sich darüber hinaus Ladepunkte und deren Preise anzeigen lassen. Zudem wird es in Kürze eine neue und einzigartige Funktion geben, mit der Verstöße gegen die 12-Uhr-Regel direkt über die App gemeldet werden können.Die Motor Presse Stuttgart und Hamburg (www.motorpresse.de) sind als führendes Special Interest- und Lifestyle-Medienhaus in Europa mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 15 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert über 30 Zeitschriftentitel, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, Runner's World und weitere, auch digitale Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der Motor Presse Stuttgart und Hamburg sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Kontakt:Franka KreiterLeiterin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1018fkreiter@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/6275774