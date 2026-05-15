London (www.anleihencheck.de) - In den USA steht die Regierung wegen der steigenden Inflation immer stärker unter Druck und sucht geradezu verzweifelt nach einem Ausweg aus dem Krieg im Nahen Osten, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management. Die FED agiere derweil nach dem Prinzip Hoffnung und lasse den Markt laufen - und bisher würden die Aktienmärkte ungeachtet aller Risiken mitmachen. Gleichzeitig würden sich die Anzeichen für eine Börsenkrise in Großbritannien mehren, denn die Politik in Westminster gleiche derzeit einem Tollhaus. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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