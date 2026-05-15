© Foto: OpenAIKanadas Immobilienmarkt gerät ins Wanken: Preise fallen, das Angebot drückt - und BMO sieht Warnsignale wie seit der Finanzkrise nicht mehr.Trotz eines leichten Anstiegs der Hausverkäufe in Kanada im April sanken die wichtigen Kennzahlen für das Verhältnis von Verkäufen zu neuen Angeboten im letzten Monat auf nur noch 45,6 Prozent, so die Bank of Montreal. Während die Canadian Real Estate Association (CREA) behauptet, dass ein Verhältnis von 45 Prozent bis 65 Prozent einen ausgeglichenen Markt darstellt, entspricht dies immer noch dem niedrigsten Wert seit der Großen Rezession 2008/09, merkte die Bank an. Ein solch niedriges Niveau steht im Einklang mit sinkenden Preisen, erklärte …Den vollständigen Artikel lesen
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