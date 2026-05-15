Ein Markt, der um 9.454 Prozent explodieren könnte. Ein Unternehmen im Zentrum der Revolution. Eine Aktie, die kaum jemand auf dem Radar hat. Die Festkörperbatterie steht vor dem Durchbruch - und zwar schneller, als die meisten denken. André Fischer hat eine Neuempfehlung, die genau dieses Potenzial für sich nutzen könnte. Ist das die neue Tesla?Doch was macht diese Technologie so besonders? Die Zahlen sprechen für sich: doppelte Energiedichte gegenüber heutigen Akkus, über 1.000 Kilometer Reichweite ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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