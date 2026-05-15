Die Termin-Börse ist genau das richtige für Mutige, die nur einmal in der Woche handeln wollen, sich aber Chancen nicht entgehen lassen möchten. Regelmäßig am Freitag heiße Hebel-Spekulationen aus der Bernecker Redaktion.



In der Welt der Technik schauen alle auf die großen Namen, die die fertigen Speicherchips herstellen. Doch wer die wirklichen Profiteure des aktuellen KI-Rausches finden will, muss einen Schritt zurückgehen. Stellen Sie sich den Goldrausch vor: Die Bergleute (Chip-Hersteller) tragen das volle Risiko, ob sie Gold finden oder ob der Preis fällt. Diejenigen, die aber garantiert verdient haben, waren die Verkäufer von Schaufeln und Spitzhacken. Genau diese Rolle nehmen die Zulieferer im Halbleitermarkt ein. Drei Zulieferer stechen für uns besonders heraus .



Neben den Zulieferern haben gibt es auch Anwender die wir für besonders interessant halten. Unzwar in der Medizintechnik: Statt Muster-Erkennung scheint eine neue Harvard Studie zu zeigen, dass KI für Notfallmedizin besser geeignet sein könnte als Menschen. Wer hier Interesse hat findet zwei Empfehlungen in der heutigen Termin-Börse.



Zuletzt haben wir diese Woche ein Augenmerk auf die Automobilindustrie geworfen, genauer die Zulieferer. Ein nachhaltiger Turnaround könnte möglich sein, drei Kandidaten halten wir für Gewinner.



Nur einmal in der Woche ordern, aber profitieren wie die Großen. Das ist die Termin-Börse aus dem Hause Bernecker. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit! Deshalb hat bei uns jeder Einstieg mehrere Kauflimits, immer einen Stop und meistens eine heiße Story. Das geht per Abo oder auch im Einzelabruf (KLICK HIER).













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