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Wir führen momentan 35 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 80 %. In dieser Woche haben wir ein Zwillingsupdate geliefert, zwei Ziele erhöht, eine Analyse veröffentlicht und einen Nachkauf vorgenommen. Heute heben wir noch zwei Stops an und ändern eine Einstufung. Betroffen sind unter anderem Prysmian, SK Hynix, Bayer, Nebius, BYD, 2G-Energy, Umicore und Gold. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Der Chartvergleich fällt für den DAX wenig erfreulich aus. Deutlich zulegen können aktuell nur Indizes mit relevanter Gewichtung von KI-Werten, Chip-Titeln und anderen Profiteuern aus dem Techuniversum. Das gilt natürlich für den NASDAQ100 aber auch für den S&P500., der Vergleich zeigt es deutlich.Außerhalb der USA kann z. B. der Kospi aus Süd-Korea mithalten, hauptsächlich wegen Samsung und SK Hynix. Mit letzterer sind wir auch in diese Woche gestartet und deshalb ist es auch unsere erste Aktie im heutigen Stop&Go. Direkt am Montag gab es ein Zwillingsupdate zu den beiden Kursraketen. Bei Prysmian verdichten sich die Spekulationen um mögliche Zukäufe und bei SK Hynix hat eine Zielerhöhung von SK Securities zu neuen Höhen verholfen.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!