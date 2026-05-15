EQS-News: Heidelberg Pharma AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
15.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Heidelberg Pharma AG
|Gregor-Mendel-Straße 22
|68526 Ladenburg
|Deutschland
|E-Mail:
|info@hdpharma.com
|Internet:
|https://heidelberg-pharma.com/de/hv
|ISIN:
|DE000A11QVV0
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2328444 15.05.2026 CET/CEST