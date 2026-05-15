Fast jeder Zweite unter 30 hat schon mal heimlich das Handy des Partners durchsucht. Was treibt sie dazu - und wie fühlen sie sich danach? Eine Umfrage gibt Einblicke. Zahlreiche Menschen in Deutschland haben laut einer Umfrage schon mal heimlich das Smartphone der Partnerin oder des Partners durchsucht. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbands Bitkom unter rund 1.450 Internetnutzern in Deutschland hervor, die Mitte Januar durchgeführt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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