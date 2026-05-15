Erste Ergebnisse zeigen eine Verkürzung der Zeit bis zur Behandlung und verbesserte Behandlungsergebnisse

Viz.ai, der Marktführer im Bereich der KI-gestützten Erkennung von Erkrankungen und der intelligenten Versorgungskoordination, gab heute die Einführung der Viz Pulmonary Suite bekannt, einer integrierten, KI-gestützten Lösung innerhalb der Viz.ai-Unternehmensplattform, die Gesundheitssystemen dabei helfen soll, die Versorgung bei Lungenerkrankungen zu optimieren. Die Suite vereint Arbeitsabläufe für akute und chronische Lungenerkrankungen in einer einzigen Lösung und bietet Ärzten damit eine optimierte Möglichkeit zur Patientenversorgung, um eine leitliniengerechte Behandlung zu gewährleisten.

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Da 55 bis 65 der potenziellen Überweisungen innerhalb des Netzwerks aufgrund von Abwanderungen aus dem Gesundheitssystem verloren gehen,1 wird die Verbesserung der Kontinuität während des gesamten Behandlungsverlaufs zu einer entscheidenden Herausforderung. Die Viz Pulmonary Suite, die sich nahtlos in EHR-Systeme integrieren lässt, wurde entwickelt, um Lungenfachteams dabei zu unterstützen, die Patientenbindung und die Behandlungsergebnisse zu verbessern. Dies geschieht durch die Kombination kontextbezogener Patientenübersichten und der Darstellung von Leitlinien mit spezialisierten Tools für wichtige Lungenerkrankungen, darunter chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Lungenknoten und Lungenembolie mit dem Ziel, Fehldiagnosen und Behandlungsverzögerungen zu vermeiden. Erste Ergebnisse lassen vielversprechende Aussichten für das Netzwerk der Partner im Gesundheitswesen von Viz.ai erkennen. Die Viz Pulmonary Suite umfasst Viz PE, das in einer Einzentrumsstudie bei Patienten mit Lungenembolie (PE) des Hochrisikotyps nachweislich die Zeit bis zur Behandlung von 1,75 Tagen auf 0,56 Tage verkürzte und die Krankenhaussterblichkeit senkte.2

"Die Lungenversorgung versagt nicht, weil es an Behandlungsmöglichkeiten mangelt, sondern weil Patienten zwischen den einzelnen Behandlungsschritten aus dem Blickfeld geraten können", sagte Dr. Tim Showalter, Chief Medical Officer von Viz.ai. "Bei COPD, Lungenembolien und Lungenknoten werden kritische Befunde häufig erkannt, doch aufgrund fragmentierter Arbeitsabläufe nicht rechtzeitig weiterverfolgt. Die Viz Pulmonary Suite vereint Erkennung, Koordination und Nachsorge in einer einzigen Lösung, die vollständig in die elektronische Patientenakte integriert ist. So können Ärzte früher eingreifen und diese Patienten einheitlicher betreuen."

Bei den mehr als 34 Millionen Erwachsenen, die an einer Form chronischer Lungenerkrankung leiden, kommt es häufig zu Mängeln bei der Erkennung und Nachsorge. Fast die Hälfte der COPD-Patienten, die wegen akuter Exazerbationen stationär aufgenommen werden, wird innerhalb von 30 Tagen erneut hospitalisiert.3 Bis zu 71 der klinisch bedeutsamen Lungenknoten werden nicht angemessen nachbehandelt.4 Und bei Lungenembolien werden bis zu 79 der zufällig entdeckten Fälle bei der ersten Bildgebung übersehen,5 obwohl 67 dieser übersehenen Embolien klinisch bedeutsam sind.6

"Wenn Patienten bildgebende Untersuchungen, die Notaufnahme und Akutbehandlungen durchlaufen, wird ihr Behandlungsverlauf oft fragmentiert. Eine lückenlose Koordination kann eine Herausforderung darstellen, insbesondere bei Erkrankungen wie chronisch obstruktiver Lungenerkrankung, Lungenembolie und Lungenknoten, die auf gut strukturierte Behandlungsabläufe angewiesen sind", sagte Dr. med. Lakshman Swamy, MBA, FCCP, Chief Pulmonologist bei Monogram Health. "Lösungen wie die Viz Pulmonary Suite bieten klinischen Teams vernetzte, KI-gestützte Arbeitsabläufe, die dabei helfen, potenzielle Patienten früher zu erkennen, effizienter zu handeln und eine einheitlichere Nachsorge über das gesamte Versorgungskontinuum hinweg zu gewährleisten."

Viz.ai wird die Viz Pulmonary Suite auf der Jahrestagung der American Thoracic Society (ATS) vom 17. bis 19. Mai 2026 am Stand Nr. 1944 vorstellen und vorführen. Weitere Informationen zur Viz Pulmonary Suite finden Sie unter www.viz.ai/pulm.

1 Roy S. 30+ Patient Referral Statistics: Why Your System Is Bleeding Money. Dialog Health. Veröffentlicht am 17. März 2025. Aktualisiert am 26. August 2025.

2 Meredith J, Muck P, Reichard A, Fellner AN. PERT activation with AI improves time to intervention and survival in high-risk pulmonary embolism. Vorstellung des Posters bei: Sitzung des PERT-Konsortiums; San Diego, Kalifornien; 2025. Die Ergebnisse stammen aus einer einzentrigen Studie und lassen sich möglicherweise nicht verallgemeinern.

3 Shah T, Press VG, Huisingh-Scheetz M, White SR. COPD Readmissions: Addressing COPD in the Era of Value-Based Health Care. CHEST. 2016.

4 Enhancing the earlier detection of lung cancer: effective management of incidental pulmonary nodules. Lung Cancer Policy Network. Abgerufen am 13. Januar 2026. https://www.lungcancerpolicynetwork.com/app/uploads/Enhancing-the-earlier-detection-of-lung-cancer-effective-management-of-incidental-pulmonary-nodules.pdf

5 Wiklund P, Medson K. Use of a deep learning algorithm for detection and triage of cancer-associated incidental pulmonary embolism. Radiology: Artificial Intelligence. 2023;5(6):e220286. doi:10.1148/ryai.220286

6 Wildman-Tobriner B, Ngo L, Mammarappallil JG, Konkel B, Johnson JM, Bashir MR. Missed incidental pulmonary embolism: harnessing artificial intelligence to assess prevalence and improve quality improvement opportunities. J Am Coll Radiol. 2021;18:992-999.

Über Viz.ai

Viz.ai ist führend in der Entwicklung und Bereitstellung von KI-gestützten Behandlungspfaden und unterstützt Ärzte bei ihrer Arbeit. Die Viz-Plattform wird in 2.000 Krankenhäusern in den Vereinigten Staaten eingesetzt und genießt das Vertrauen vieler führender Unternehmen der Life-Sciences-Branche. Die Plattform verbindet auf einzigartige Weise multimodale klinische Echtzeitdaten mit einer intensiven Einbindung des medizinischen Fachpersonals, um Krankheiten früher zu erkennen, Versorgungsteams zu koordinieren und dazu beizutragen, dass Patienten schneller die richtige Behandlung erhalten. Viz.ai war das erste Unternehmen, das eine Erstattung durch die Krankenkassen für KI erhielt, und wurde in der Umfrage von Black Book Research von Krankenhäusern und Gesundheitssystemen zur Nummer 1 unter den KI-Plattformen im Gesundheitswesen gewählt. Weitere Informationen finden Sie unter Viz.ai.

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