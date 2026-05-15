Bonk Preisprognose: BONK sitzt 87 Prozent unter dem Allzeithoch und wartet auf einen Katalysator

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Kann ein Meme-Coin, der 87 Prozent unter seinem Höchststand handelt, in diesem Zyklus noch einmal zum echten Renditebringer werden? BONK notiert bei 0,0000075 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 663 Millionen Dollar laut Coinbase und liegt damit weit entfernt vom November-Rekord. Das Allzeithoch bei 0,00005898 Dollar aus dem November 2024 erscheint aus der heutigen Perspektive wie eine andere Epoche für den Solana-Token. In der vergangenen Woche stieg BONK um 21 Prozent, doch der langfristige Abstand zum Höchststand bleibt trotz der Wochenrallye gewaltig. Tuttle Capital hat einen 2x-gehebelten BONK-ETF bei der SEC eingereicht, und an der Schweizer Börse SIX ist bereits ein BONK-Börsenprodukt handelbar. Die Bonk Preisprognose für 2026 zeigt laut Changelly eine Spanne zwischen 0,0000126 und 0,0000154 Dollar, was im besten Fall eine Verdopplung bedeutet. Coinpedia sieht die Obergrenze bei 0,000033 Dollar, sofern BONK den Widerstand bei 0,000022 Dollar nachhaltig überwindet und Kaufvolumen nachzieht. Dieser Artikel analysiert die aktuelle Datenlage und stellt ein Presale-Projekt vor, das eine grundlegend andere Renditerechnung bietet als die BONK-Erholung. Die Bonk Preisprognose verdient einen genauen Blick auf die Zahlen, bevor Anleger ihre nächste Entscheidung über Meme-Coin-Positionen treffen.

Bonk Preisprognose: ETF-Antrag und Ökosystem treffen auf eine gewaltige 87-Prozent-Lücke zum Allzeithoch

BONK handelt bei 0,0000075 Dollar und liegt damit 87 Prozent unter dem Allzeithoch von 0,00005898 Dollar, das der Token im November 2024 auf dem Höhepunkt des Meme-Coin-Zyklus erreicht hatte. Die Marktkapitalisierung beträgt 663 Millionen Dollar laut CoinMarketCap, bei einem Umlaufangebot von rund 88 Billionen Token und einem täglichen Handelsvolumen, das stark schwankt. Am 13. Mai fiel der Kurs um 5 Prozent im Tagesverlauf, obwohl die Wochenperformance mit einem Plus von 21 Prozent deutlich positiv ausfiel. Dieser Kontrast zwischen Tages- und Wochenbewegung zeigt die ausgeprägte Volatilität, die Meme-Coins ohne eigene Ertragsbasis generell kennzeichnet und die Bonk Preisprognose erschwert.

Tuttle Capital hat bei der SEC einen Antrag für einen 2x-gehebelten BONK-ETF eingereicht, der damit zum ersten ETF-Versuch für diesen Solana-basierten Token wird. An der Schweizer Börse SIX ist bereits ein BONK-Börsenprodukt verfügbar, das europäischen Institutionen einen regulierten Zugang zum Token gewährt.

Changelly prognostiziert für 2026 einen Durchschnittskurs von 0,0000131 Dollar mit einem Maximum von 0,0000154 Dollar für das gesamte Jahr. Coinpedia sieht die Spanne bei 0,000016 bis 0,000033 Dollar, vorausgesetzt der Token bestätigt einen Ausbruch über den Widerstand bei 0,000022 Dollar. Im besten Szenario ergibt das etwa eine Vervierfachung vom aktuellen Niveau, allerdings verteilt über viele Monate an erforderlichem Kaufdruck, was die Bonk Preisprognose in einen langfristigen Erholungskontext stellt.

Das Bonk-Ökosystem hat sich seit der Gründung Ende 2022 deutlich weiterentwickelt, mit BonkSwap, BonkBot und dem Launchpad LetsBonk.fun als den drei wichtigsten Bausteinen der Infrastruktur. Das Community-Ziel von einer Billion Token-Burn bei einer Million Haltern rückt bei aktuell rund 974.000 Haltern schrittweise näher und könnte dem Token einen deflationären Impuls geben.

Trotz dieser Entwicklungen bleibt die Bonk Preisprognose eng an die breite Meme-Coin-Stimmung geknüpft, weil BONK als High-Beta-Token bei jeder Risikorotation überproportional steigt und fällt. Die Erholung einer 87-Prozent-Lücke erfordert Quartale an stetigem und ausdauerndem Kaufdruck, den der Token bisher nicht aufrecht erhalten konnte. Genau diese Zeitspanne lässt sich mit einem einzigen Listing-Ereignis komprimieren, bei dem der Markt den Preis in Stunden statt Monaten bewertet. Diese Beobachtung führt zu einem Projekt, das genau dort ansetzt, wo BONK seine größte Schwäche zeigt, nämlich beim Fehlen eigener Handelsinfrastruktur.

Pepeto: Börse und Risikoscanner aktiv, während BONK auf Erholung wartet

Die Bonk Preisprognose zeigt die Realität eines Meme-Coins, der ohne eigene Handelsinfrastruktur auf eine Erholung wartet, die von externen Faktoren abhängt. BONK braucht Jahre stetiger Nachfrage, um eine 87-Prozent-Lücke zum Allzeithoch zu schließen, und jeder Hype-Zyklus bisher endete vor diesem Ziel. Ein Presale-Projekt kann den gesamten Abstand zwischen Einstiegspreis und Börsenpreis in einem einzigen Listing-Ereignis überbrücken.

Der BONK-Erholungskampf zeigt, was passiert, wenn ein Meme-Coin allein auf Hype aufbaut, und Pepeto beantwortet das mit einer aktiven Börse, einer Cross-Chain-Bridge, die Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Gebühren verbindet, und einem Vertragsrisikoscanner, der Probleme erkennt, bevor Kapital hineinfließt. 10 Millionen Dollar, die während einer Phase der Marktunsicherheit eingesammelt wurden, belegen den konkreten Unterschied zwischen einem Plan und einem funktionierenden Ergebnis, dem Wallets bereits echtes Geld anvertrauen. Dieses Vertrauen wächst beständig, weil jede Presale-Phase schneller gefüllt wird als die vorherige, während BONK Jahre an stetigem Kaufdruck bräuchte, um die Lücke zum Allzeithoch auch nur zur Hälfte zu schließen.

Das Team hinter dieser Dynamik umfasst einen ehemaligen Binance-Experten und den Mitgründer, der den originalen Pepe-Coin auf 11 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung gebracht hat, mit demselben Modell von 420 Billionen Token und ohne ein einziges Produkt dahinter. Vor der Eröffnung des Presales hat SolidProof jeden Smart Contract einer vollständigen Sicherheitsprüfung unterzogen und den gesamten Code als sicher bestätigt, sodass Teilnehmer auf einer geprüften Grundlage einsteigen. Die gebührenfreie Börse sorgt dafür, dass jedes Handelsvolumen nach dem Listing direkt in den Token zurückfließt, anstatt durch Gaskosten an Wert zu verlieren, und das ist die Art von eingebautem Kaufdruck, die BONK nie hatte.

Die CoinMarketCap-Listungsseite wurde im Mai aktiv, ein Signal, das üblicherweise nur dann erscheint, wenn der Handel in Kürze bevorsteht.

Der Presale-Verkauf endet ohne Vorwarnung in dem Moment, in dem die letzten Token vergeben sind, und die Wallets, die jetzt einsteigen, bauen Positionen zu einem Preis auf, den der restliche Markt nie wieder sehen wird. Ein Wallet investierte 2021 laut CNN rund 8.000 Dollar in Shiba Inu und realisierte im August desselben Jahres 9 Millionen Dollar aus dieser Position. Mit dem Maß an Nachfrage, das in den Pepeto-Presale fließt, sehen Analysten die Voraussetzungen für ein vergleichbares Renditemuster bei Presale-Teilnehmern, die vor dem Listing eingestiegen sind.

Fazit

Pepeto wurde mit einem Timing gebaut, das perfekt in diesen Zyklus passt, in dem Meme-Coins um Erholung kämpfen und das klügste Kapital denjenigen findet, der geliefert hat, was andere noch versprechen. Der Mitgründer hat diese Rechnung einmal zuvor bewiesen, als er den Pepe-Coin auf 11 Milliarden Dollar brachte ohne ein einziges Produkt und mit denselben 420 Billionen Token. Die Bonk Preisprognose erzählt die Geschichte eines Tokens im Erholungsmodus, während Pepeto die Chance jetzt bietet zu einem Preis, der am Listing-Tag für immer verschwindet. Die Wallets im Presale werden auf diesen Einstieg so zurückblicken, wie frühe Pepe-Halter auf ihren ersten Kauf zurückblicken. Die offizielle Pepeto-Website ist der Ort, wo dieser Einstieg noch für kurze Zeit besteht, und das Listing könnte jederzeit kommen, weil die verbleibende Zuteilung mit jedem Wallet schrumpft.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Warum hat die Bonk Preisprognose Schwierigkeiten, eine Erholung vom 87-Prozent-Rückgang zu zeigen?

BONK hängt von Hype-Zyklen ab, ohne eigene Handelswerkzeuge zu besitzen, die kontinuierliche Nachfrage erzeugen würden. Die Erholung von 87 Prozent unter dem Allzeithoch erfordert Quartale an stetigem Kaufdruck, den ein Presale-Token durch ein einziges Listing-Ereignis überspringen kann.

Kann Pepeto bessere Renditen als die Bonk Preisprognose für 2026 bieten?

Pepeto hat 10 Millionen Dollar eingesammelt und bietet eine funktionsfähige Börse mit einem erwarteten Binance-Listing in naher Zukunft. Der Presale-Preis von 0,0000001870 Dollar und die Lücke zum erwarteten Börsenpreis zeigen eine Rendite-Distanz, die die beste Bonk Preisprognose von etwa 4x für 2026 übersteigt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Stand.