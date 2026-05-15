Mainz (ots) -
Woche 24/26
Do., 11.6.
19.25 sportstudio live - FIFA WM 2026
Der Countdown
Bitte Ergänzung beachten:
aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer,
Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich
23.00 sportstudio live - FIFA WM 2026
Highlights, Analysen, Interviews
Bitte Ergänzung beachten:
aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer,
Friederike Kromp, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich
Woche 25/26
Mi., 17.6.
21.00 sportstudio live - FIFA WM 2026
Bitte Ergänzung beachten:
aus Berlin mit Jochen Breyer, Friederike Kromp,
Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich
24.00 sportstudio live - FIFA WM 2026
Highlights, Analysen, Interviews
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aus Berlin mit Jochen Breyer, Friederike Kromp,
Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich
Woche 26/26
Sa., 20.6.
21.00 sportstudio live - FIFA WM 2026
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Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich
24.00 sportstudio live - FIFA WM 2026
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Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6275832
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Sa., 20.6.
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