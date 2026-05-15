- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 24. Juni 2026 im Haus des Gastes, Strandstrasse 1, 26506 Norden um 11:30 Uhr statt. Dividendenvorschlag 20,00 € + 2,00 € Bonus/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 24. Juni 2026 im Haus des Gastes, Strandstrasse 1, 26506 Norden um 11:30 Uhr statt. Dividendenvorschlag 20,00 € + 2,00 € Bonus/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|15:38
|AG Norden-Frisia - HV am 24.06.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 24. Juni 2026 im Haus des Gastes, Strandstrasse 1, 26506 Norden um 11:30 Uhr statt. Dividendenvorschlag 20,00 € + 2,00 € Bonus/Aktie.Den vollständigen...
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|12.08.25
|AG Norden Frisia: "Wiederum erfolgreiches Geschäftsjahr" - Artikel aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal
|- im Anhang finden Sie den Artikel zur Gesellschaft aus der Fachzeitschrift Nebenwerte-Journal.Anhang: NWJ202508.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|16.05.25
|AG Norden Frisia: HV am 25.06.2025
|Die Hauptversammlung findet am Mittwoch, den 25. Juni 2025 um 11:30 Uhr in Norden-Norddeich statt. Der Versammlungsort mit Anschrift lautet "Haus des Gastes", Strandstraße 1, 26506 Norden. U.a. Beschlussfassung...
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