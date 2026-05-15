Die US-Börsen haben in den letzten Wochen wieder ordentlich Gas gegeben. Der S&P 500 läuft, die Nasdaq dreht wieder auf, sogar der DAX zeigt sich von seiner besseren Seite. Trotzdem sehen die Indizes vergleichsweise blass aus, wenn man sie mit dem Musterdepot des Börsendienstes TSI USA vergleicht: plus 88 Prozent seit Jahresanfang. Plus 26 Prozent allein in der vergangenen Woche. Dahinter steht ein System, das seit über 10 Jahren konsequent die stärksten Aktien der Wall Street herausfiltert.Performance-Versprechen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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