DJ WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. Mai (21. KW)

=== M O N T A G, 18. Mai 2026 *** 04:00 CN/Anlageinvestitionen April *** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz April *** 04:00 CN/Industrieproduktion April 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis 08:00 DE/Baugenehmigungen März - FR/Treffen der G7-Finanzminister und Zentralbank-Gouverneure D I E N S T A G, 19. Mai 2026 *** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q 07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK) *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q *** 10:00 DE/Jungheinrich AG, HV 10:00 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, HV 10:00 DE/PNE AG, HV *** 11:00 DE/Ionos Group SE, HV *** 11:00 DE/Puma SE, HV *** 11:00 EU/Handelsbilanz März 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q *** 14:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei "International Research Forum on Monetary Policy 2026" *** 14:10 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei AFME's European Financial Integration Conference 2026 M I T T W O C H, 20. Mai 2026 *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März *** 08:00 DE/Erzeugerpreise April *** 08:00 GB/Erzeugerpreise April *** 08:00 GB/Verbraucherpreise April 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe März *** 10:00 DE/Bilfinger SE, HV *** 10:00 DE/Brenntag SE, HV *** 10:00 DE/Commerzbank AG, HV *** 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV 10:00 DE/SFC Energy AG, HV 10:00 DE/SGL Carbon SE, HV 10:00 DE/Uniper SE, HV 10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, HV und Rückblick 2025 10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV *** 11:00 DE/1&1 AG, HV *** 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise April 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. März *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) D O N N E R S T A G, 21. Mai 2026 07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q 07:10 DE/Südzucker AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai *** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), HV *** 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV *** 10:00 DE/Lanxess AG, HV *** 10:00 DE/Nemetschek SE, HV *** 10:00 DE/Vonovia SE, HV 10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, HV 10:00 DE/Init innovation in traffic systems SE, HV 10:00 LU/SAF-Holland SE, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Mai 10:30 CN/Nio Inc, vorläufiges Ergebnis 1Q *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai *** 11:00 DE/United Internet AG, HV 11:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Mai *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Mai *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Mai - EU/Frühjahrsprognose EU-Raum F R E I T A G, 22. Mai 2026 *** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit April *** 02:15 SG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zur Eröffnung des 2026 Asian Monetary Policy Forum 05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Jahresergebnis 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 4 Monate *** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis (09:30 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q1 *** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Juni *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz April 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz März 08:00 DE/Insolvenzen Februar 09:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Pressegespräch Reform Emissionshandel *** 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Mai 11:00 DE/Dürr AG, HV *** 12:00 FR/Arbeitslosenquote März *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Mai 16:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Gastvortrag an der Frankfurt School of Finance & Management: "Outlook for the U.S. Economy and Monetary Policy" - DE/Baufertigstellungen von Wohnungen (einschließlich Bauüberhang) GJ 2025 - EU/Informelles ECOFIN Meeting der EU-Finanzminister - EU/Treffen der Eurogruppe der EU-Finanzminister - MX/Präsidentin der EU-Kommission, von der Leyen, und Präsident des Europäischen Rates, Costa, treffen die mexikanische Präsidentin, Sheinbaum, beim Gipfeltreffen EU-Mexiko - Verkürzter US-Anleihehandel ===

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