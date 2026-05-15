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Dow Jones News
15.05.2026 15:39 Uhr
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WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. Mai (21. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/18. bis 24. Mai (21. KW) 

=== 
M O N T A G, 18. Mai 2026 
*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen April 
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz April 
*** 04:00 CN/Industrieproduktion April 
  07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis 
  08:00 DE/Baugenehmigungen März 
 
    - FR/Treffen der G7-Finanzminister und Zentralbank-Gouverneure 
 
D I E N S T A G, 19. Mai 2026 
*** 01:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q 
  07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis 
     (11:00 BI-PK) 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April 
  08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q 
*** 10:00 DE/Jungheinrich AG, HV 
  10:00 DE/Ottobock SE & Co. KGaA, HV 
  10:00 DE/PNE AG, HV 
*** 11:00 DE/Ionos Group SE, HV 
*** 11:00 DE/Puma SE, HV 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz März 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 
     5 Mrd EUR 
*** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q 
*** 14:00 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei "International Research 
     Forum on Monetary Policy 2026" 
*** 14:10 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Keynote bei AFME's European Financial 
     Integration Conference 2026 
 
M I T T W O C H, 20. Mai 2026 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise April 
*** 08:00 GB/Erzeugerpreise April 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise April 
  08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe März 
*** 10:00 DE/Bilfinger SE, HV 
*** 10:00 DE/Brenntag SE, HV 
*** 10:00 DE/Commerzbank AG, HV 
*** 10:00 DE/Prosiebensat1 Media SE, HV 
  10:00 DE/SFC Energy AG, HV 
  10:00 DE/SGL Carbon SE, HV 
  10:00 DE/Uniper SE, HV 
  10:30 DE/DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, HV und Rückblick 2025 
  10:30 DE/Hapag-Lloyd AG, HV 
*** 11:00 DE/1&1 AG, HV 
*** 11:00 DE/TAG Immobilien AG, HV 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise April 
  11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 
     5 Mrd EUR 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information 
     Administration (EIA) Vorwoche 
*** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 17./18. März 
*** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q 
 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für 
     Bankkredite (LPR) 
 
D O N N E R S T A G, 21. Mai 2026 
  07:00 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q 
  07:10 DE/Südzucker AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 
*** 08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis 
  08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1H 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Mai 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Mai 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Mai 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Mai 
*** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG (FMC), HV 
*** 10:00 DE/Hugo Boss AG, HV 
*** 10:00 DE/Lanxess AG, HV 
*** 10:00 DE/Nemetschek SE, HV 
*** 10:00 DE/Vonovia SE, HV 
  10:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, HV 
  10:00 DE/Init innovation in traffic systems SE, HV 
  10:00 LU/SAF-Holland SE, HV 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Mai 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) Mai 
  10:30 CN/Nio Inc, vorläufiges Ergebnis 1Q 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Mai 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Mai 
*** 11:00 DE/United Internet AG, HV 
  11:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Mai 
*** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q 
*** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Mai 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) Mai 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Mai 
 
    - EU/Frühjahrsprognose EU-Raum 
 
F R E I T A G, 22. Mai 2026 
*** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit April 
*** 02:15 SG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zur Eröffnung des 2026 Asian Monetary 
     Policy Forum 
  05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Jahresergebnis 
  07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 4 Monate 
*** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis 
     (09:30 Analysten- und Pressekonferenz) 
*** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) Q1 
*** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Juni 
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz April 
  08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz März 
  08:00 DE/Insolvenzen Februar 
  09:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Pressegespräch Reform 
     Emissionshandel 
*** 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Mai 
  11:00 DE/Dürr AG, HV 
*** 12:00 FR/Arbeitslosenquote März 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Mai 
  16:00 US/Fed-Gouverneur Waller, Gastvortrag an der Frankfurt School of Finance & 
     Management: "Outlook for the U.S. Economy and Monetary Policy" 
 
    - DE/Baufertigstellungen von Wohnungen (einschließlich Bauüberhang) GJ 2025 
    - EU/Informelles ECOFIN Meeting der EU-Finanzminister 
    - EU/Treffen der Eurogruppe der EU-Finanzminister 
    - MX/Präsidentin der EU-Kommission, von der Leyen, und Präsident des 
     Europäischen Rates, Costa, treffen die mexikanische Präsidentin, 
     Sheinbaum, beim Gipfeltreffen EU-Mexiko 
    - Verkürzter US-Anleihehandel 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo

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May 15, 2026 09:03 ET (13:03 GMT)

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