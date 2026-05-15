Verstärktes Engagement in Osteuropa sowie neue branchenbezogene Erkenntnisse

Xsolla, ein globales Videospiel-Handelsunternehmen, das Entwickler bei der Einführung, dem Wachstum und der Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, hat heute seine Teilnahme an der Digital Dragons 2026 bekannt gegeben, einer der führenden Konferenzen der europäischen Game-Branche.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260514726263/de/

Graphic: Xsolla

Die Videospielbranche entwickelt sich stetig weiter, und erste Indikatoren aus dem ersten Quartal 2026 deuten auf eine anhaltende Dynamik in allen wichtigen Segmenten hin. Die Präsenz von Xsolla auf der Digital Dragons wird verschiedene neue Themen aufgreifen, die den Markt prägen, darunter:

Die anhaltende Stärke von Live-Service- und hybriden Monetarisierungsmodellen

Die zunehmende Nutzung von Direct-to-Consumer-Strategien (D2C) durch Entwickler und Publisher

Die steigende Nachfrage nach lokalisierten Zahlungslösungen zur Unterstützung der globalen Kundenbasis

Ein verstärkter Fokus auf Tools für das Engagement und die Bindung der Spieler sowie den Aufbau einer Community

Diese Erkenntnisse verdeutlichen einen Trend der Branche hin zu langfristigen Kundenbeziehungen und diversifizierten Umsatzstrategien.

Polen spielt in der globalen Videospielbranche auch weiterhin eine wichtige Rolle: Laut aktuellen Prognosen wird der Markt bis 2026 voraussichtlich ein jährliches Volumen von rund 1,3 Milliarden Euro erreichen. Interessanterweise stammen mehr als 95 der Branchenumsätze aus dem Export, was die internationale Reichweite und den Einfluss der polnischen Spieleentwickler unterstreicht.

"In Mittel- und Osteuropa gibt es eine florierende Spieleindustrie-Community, und die Region hat nach wie vor ein enormes Wachstumspotenzial", so Blazej Krakowiak, Business Development/Developer Relations Lead für Mittel- und Osteuropa bei Xsolla. "Die Digital Dragons findet im Herzen dieser Region statt. Jahr für Jahr bietet diese Konferenz eine unglaubliche Konzentration an kreativen Talenten und Geschäftsmöglichkeiten. Wir besuchen die Konferenz immer wieder, weil die Entwickler und Studios hier etwas Bemerkenswertes aufbauen und Xsolla unterstützt sie mit allem, was sie benötigen, um weltweit erfolgreich zu sein."

Xsolla wird auf der Digital Dragons zudem die neuesten Updates seiner gesamten Produkt- und Dienstleistungspalette vorstellen, beispielsweise Weiterentwicklungen seines Webshops, erweiterte Zahlungsoptionen sowie Publishing-Suite-Angebote. Das erklärte Ziel von Xsolla ist es, Tools und Dienste zu entwickeln, die das Wachstum der Videospielbranche fördern und es Spieleentwicklern ermöglichen, ihre Spiele erfolgreich auf den Markt zu bringen, weiterzuentwickeln und damit erfolgreich zu sein. All diese Lösungen sollen Entwicklern dabei helfen, die weltweite Distribution ihrer Spiele zu vereinfachen, die Monetarisierung zu optimieren und ein nahtloses Spielerlebnis zu schaffen.

"Die Digital Dragons ist ein wichtiger Moment für die Branche, um miteinander in Kontakt zu treten, Ideen auszutauschen und neue Möglichkeiten zu erkunden", so Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer bei Xsolla. "Wir freuen uns auf den Austausch mit Entwicklern und die Gelegenheit, Ihnen unsere Entwicklungen für die Branche vorzustellen, um das Wachstum des globalen Spiele-Ökosystems weiterhin zu unterstützen."

Wir laden die Teilnehmer herzlich ein, sich während der Veranstaltung mit Xsolla in Verbindung zu setzen und an der kommenden Session teilzunehmen, um Einblicke in die neuesten Branchentrends und Innovationen zu erhalten.

Blazej Krakowiak, Business Development/Developer Relations Lead für Mittel- und Osteuropa bei Xsolla, wird am Montag, 18. Mai, um 11:00 AM CEST eine 45-minütige Vortragsveranstaltung mit dem Titel "Your Game Is Invisible: Surviving the Discoverability Collapse" halten, in der verschiedene Perspektiven erörtert und Entwicklern bewährte Strategien vorgestellt werden, um von der Monetarisierung bis hin zur langfristigen Betreuung in jeder Phase eine Verbindung zu ihrem Publikum aufzubauen.

Anatoly Strutinsky, SVP Government Industry Relations, EMEA bei Xsolla, wird am Dienstag, 19. Mai, von 10:00 AM 11:00 AM CEST gemeinsam mit Coleman Dan von Iron Galaxy, Viki Freeman von Airship, Siemion Branzburg von Transperfect und Charlie Bowers von Service.com an der Podiumsdiskussion mit dem Titel "State of the Industry 2026: Service Providers The New Production Ecosystem" teilnehmen und dabei die Rolle von Dienstleistern beleuchten und erörtern, wie Studios externe Teams effektiv in ihre Produktionsabläufe integrieren können, ohne die Kontrolle über Qualität und geistiges Eigentum zu verlieren.

Xsolla wird sich auch in Zukunft dafür einsetzen, die globale Spieleentwickler-Community zusammenzubringen, und ist stolz darauf, fünf Studios aus Aserbaidschan vorstellen zu dürfen, die ihre Spiele auf der Digital Dragons 2026 präsentieren werden. Die ausgewählten Studios DarkNight Studio, Cool Bears Studio, ExTerra Studio, PixelNodes Studio und Untitle Game Studio wurden im Rahmen einer offenen Ausschreibung und eines kompetitiven Auswahlverfahrens in Zusammenarbeit mit der IDDA ausgewählt und für ihre kreative Vision, die Qualität ihrer Projekte sowie ihr Potenzial, sich international zu profilieren, ausgezeichnet. Diese Initiative reflektiert das kontinuierliche Engagement von Xsolla, Spieleentwicklern Zugang zu Möglichkeiten in verschiedenen Regionen zu verschaffen. Jedes der ausgewählten Studios wird vor seinem Debüt in Krakau eine spezielle Pitch-Betreuung, Unterstützung bei der Konferenzvorbereitung sowie Zugang zu den Networking- und Meeting-Systemen der Digital Dragons erhalten.

Für weitere Informationen über die Teilnahme von Xsolla an der Digital Dragons 2026 besuchen Sie bitte: xsolla.pro/Digital-Dragons

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe von Indie- bis hin zu AAA-Studios mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 60 der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte xsolla.com

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Vice President of Global Public Relations, Xsolla

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