DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 16. bis Montag, 18. Mai (vorläufige Fassung)
=== M O N T A G, 18. Mai 2026 *** 04:00 CN/Anlageinvestitionen April *** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz April *** 04:00 CN/Industrieproduktion April 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis 08:00 DE/Baugenehmigungen März - FR/Treffen der G7-Finanzminister und Zentralbank-Gouverneure ===
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May 15, 2026 09:36 ET (13:36 GMT)
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