Meta hat eine Neuerung für Whatsapp angekündigt. Künftig kannst du Gespräche mit Meta AI führen, die nicht einmal das Unternehmen selbst lesen kann. Wie die Konversationen privat bleiben und was du dabei beachten solltest. Chatbots sind für viele Menschen nicht nur nützliche Tools, sondern echte Gefährten, denen auch besonders private Fragen gestellt werden. Grundsätzlich ist es keine gute Idee, ChatGPT und Co. private Informationen wie Details zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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