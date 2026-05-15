EQS Stimmrechtsmitteilung: AUSTRIACARD HOLDINGS AG

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



15.05.2026 / 16:16 CET/CEST

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AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Beteiligungsmeldung gem. §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Wien, 15. Mai 2026 AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die 'Gesellschaft') gibt gemäß §§ 130 ff BörseG 2018 bekannt, dass der Gesellschaft am 13.05.2026 eine Meldung ('Meldung') der Dai Nippon Printing Co., Ltd., Tokio, Japan ('DNP') zugegangen ist. Der Meldung zufolge hat die Beteiligung von DNP an Stimmrechten der Gesellschaft über Finanz-/sonstige Instrumente 27.114.422 Stimmrechte erreicht, was 74,58 % der gesamten Stimmrechte der Gesellschaft entspricht. Laut Meldung haben Nikolaos Lykos als Verkäufer und Dai Nippon Printing Co., Ltd. als Käufer am 13. Mai 2026 eine unwiderrufliche Verpflichtungserklärung betreffend 74,58 % der Aktien an der AUSTRIACARD HOLDINGS AG abgeschlossen, die eine Laufzeit von 10 Monaten aufweist. Gemäß der Meldung erwartet DNP derzeit den Vollzug der Transaktion sowie die Übertragung der Aktien im dritten Quartal 2026, im Rahmen und vorbehaltlich der Bedingungen eines öffentlichen Übernahmeangebots. Weiters wird festgehalten, dass DNP gemäß der Meldung weder von einer natürlichen noch von einer juristischen Person kontrolliert wird und ihrerseits keine anderen Unternehmen kontrolliert, die direkt oder indirekt eine Beteiligung an der Gesellschaft halten. Die Meldung von DNP ist dieser Mitteilung als Anlage beigefügt. ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation und bietet ihren Kunden sichere und transparente Lösungen. Das Unternehmen stellt ein umfassendes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen bereit, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Smart Cards, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen sowie sicheres Datenmanagement. Die Gruppe beschäftigt weltweit rund 2.360 Mitarbeiter und ist an der Euronext Athen sowie an der Wiener Börse unter dem Kürzel ACAG börsennotiert. Emittent: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstraße 4-8 1230 Vienna, Austria Kontakt Person: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director Tel. (AT): +43 (1) 61065 - 357 Tel. (GR): +30 210 6697 860 E-Mail: investors@austriacard.com Website: www.austriacard.com ISIN(s): AT0000A325L0 Börse(n): Vienna Stock Exchange (prime market) Euronext Athens Exchange (main market) Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 Vienna, 13.5.2026 Überblick ? Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: AUSTRIACARD HOLDINGS AG 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten 3. Meldepflichtige Person

Name: Dai Nippon Printing Co., Ltd.

Sitz: Tokyo

Staat: Japan 4. Namen der Aktionäre: Dai Nippon Printing Co., Ltd. 5. Datum der Schwellenberührung: 13.5.2026 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

0,00 %

74,58 %

74,58 %

36 353 868 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) Subsumme A

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.1

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Irrevocable Undertaking n/a n/a Physisch 27 114 422 74,58 % Subsumme B.2 27 114 422 74,58 %

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: ? Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. ? Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare: On 13 May 2026, Nikolaos Lykos as seller and Dai Nippon Printing Co., Ltd. as buyer entered into an irrevocable undertaking relating to 74.58% shares in AUSTRIACARD HOLDINGS AG, which has a term of 10 months. The closing of the transaction and the transfer of the shares are currently expected to take place in Q3/2026, within the framework of and subject to the terms of a public takeover offer. Vienna am 13.5.2026



15.05.2026 CET/CEST

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