© Foto: Julian Stratenschulte/dpaKeine Werksschließungen bei VW, versichern IG Metall und der VW-Betriebsrat. Dennoch sorgt Osnabrück ohne Anschlussprojekt weiter für Unruhe.Die IG Metall und der Volkswagen-Betriebsrat haben Spekulationen über mögliche Werksschließungen bei VW in Deutschland zurückgewiesen. "Natürlich bleiben alle Standorte erhalten", heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von IG-Metall-Chefin Christiane Benner, VW-Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo und IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger. Die Arbeitnehmerseite verweist dabei auf die Tarifeinigung von Ende 2024. Unternehmen und Gewerkschaft hatten sich nach langem Ringen auf ein Sanierungsprogramm geeinigt. Die Kernmarke VW plant den Abbau …Den vollständigen Artikel lesen
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