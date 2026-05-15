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149 Wal-Wallets halten zusammen ein Allzeithoch von 108,52 Milliarden DOGECOIN im Wert von 11,6 Milliarden Dollar, und trotzdem schafft der Kurs den Ausbruch über die 200-Tage-Linie nicht. Dogecoincoin notiert am 13. Mai 2026 bei 0,1115 Dollar, ein Prozent über dem Vortag, doch 84 Prozent unter dem Allzeithoch von 0,7376 Dollar.

Die SEC hat DOGECOIN im März 2026 offiziell als digitalen Rohstoff eingestuft, was den regulatorischen Rahmen klarer macht als bei den meisten anderen Meme-Coins. Jede Dogecoin Prognose hängt jetzt davon ab, ob die Akkumulation der Großanleger den Widerstand bei der 200-Tage-Linie durchbricht. In den vergangenen 24 Stunden gab es 739 Transaktionen über 100.000 Dollar, der höchste Wert seit sechs Monaten. Dieser Artikel analysiert die On-Chain-Daten und zeigt, wo sich neben Dogecoincoin eine Position aufbaut, die den Abstand zum Listing noch vor sich hat.

Dogecoin Prognose zwischen Wal-Akkumulation und technischem Widerstand: Was die Daten vom Mai 2026 zeigen

Laut Daten von Santiment haben 149 Wallets mit jeweils mindestens 100 Millionen DOGECOIN ein kollektives Allzeithoch von 108,52 Milliarden Token erreicht. In einem einzigen Tag registrierte das Netzwerk 739 Transaktionen über 100.000 Dollar. Diese Akkumulation während einer Konsolidierung ist das Signal, das bei früheren Zyklen einem Ausbruch vorausging.

Der SAR-Indikator bei 0,0992 Dollar hat auf bullisch gewechselt und bestätigt die Trendwende auf dem Tageschart. Der Kurs hat alle kurzfristigen gleitenden Durchschnitte überschritten und testet jetzt die 200-Tage-Linie bei 0,126 Dollar. Die SEC und die CFTC haben Dogecoincoin im März 2026 gemeinsam als digitalen Rohstoff eingestuft, eine Klassifizierung, die institutionellen Investoren den Zugang erleichtert.

X Money ging Anfang März 2026 in die geschlossene Beta-Phase, und die Frage, ob Elon Musk DOGECOIN als Zahlungsmittel integriert, bleibt laut Changelly der größte ungelöste Katalysator. Futures-Volumen fiel um 55 Prozent, während das Open Interest um 3,5 Prozent stieg, ein Zeichen dafür, dass Positionen leise aufgebaut werden.

Short-Positionen erlitten 3,37 Millionen Dollar an Liquidationen in 24 Stunden, doppelt so viel wie Long-Positionen. Kurzfristig sehen Analysten 0,13 bis 0,15 Dollar als nächste Ziele, falls der Ausbruch über die 200-Tage-Linie gelingt. CoinPedia nennt in der bullischen Dogecoin Prognose für 2026 ein Hoch von 1,25 Dollar.

Das Open Interest liegt bei 1,58 Milliarden Dollar und damit weit unter dem November-2025-Hoch von sechs Milliarden, was Raum für Hebelaufbau lässt. Während die Dogecoin Prognose auf einen Ausbruch wartet, zeigen die Kapitalflüsse, dass Großanleger bereits dort positioniert sind, wo ein Listing den Kurs über Nacht verändern kann.

Pepeto sammelt das gleiche Wal-Kapital, das die Dogecoin Prognose antreibt, nur vor dem Listing

Was bei Dogecoincoin über Monate sichtbar wird, hat sich bei Pepeto im Stillen bereits vollzogen. Die gleiche Kategorie von Großanlegern, die DOGECOIN auf Allzeithoch-Bestände drückt, bewegt sich schon länger in Positionen vor dem Börsenstart.

Wal-Wallets sind in Pepeto eingestiegen, während der gesamte Markt noch auf ETF-Zuflüsse und die Fed-Politik fixiert war. Sie haben Positionen aufgebaut, bevor CoinMarketCap das Projekt gelistet hat und bevor Binance das Listing bestätigte. Quellen aus dem Umfeld des Teams deuten darauf hin, dass Elon Musk das Projekt im Hintergrund unterstützt.

PepetoSwap ist bereits live und verarbeitet jeden Trade gebührenfrei auf Ethereum, BNB Chain und Solana. Eine eingebaute Brücke sendet Token zwischen allen drei Netzwerken, ohne den Betrag zu reduzieren, der beim Empfänger ankommt. Das KI-gestützte Vertragstool prüft jeden Token auf versteckten Drain-Code und Honeypot-Strukturen, bevor Kapital fließt.

Jeder abgeschlossene Trade erzeugt neue Nachfrage direkt im PEPETO-Token selbst. Die Prüfstelle SolidProof hat jeden einzelnen Vertrag durchleuchtet und die vollständige Code-Basis verifiziert, noch bevor die erste Einzahlung in den Presale möglich war.

Das Team vereint den Mitgründer des originalen Pepe-Coins, der bei 420 Billionen Token im Umlauf eine Bewertung von elf Milliarden Dollar erreichte, mit einem ehemaligen Binance-Verantwortlichen für Listing-Prozesse. Bisher flossen 10 Millionen Dollar in den Presale bei einem Einstieg von 0,0000001870 Dollar. Dieser Preis gilt nur bis zum Börsenstart, und mit jedem Tag füllen sich die Stufen schneller.

Fazit

Die Dogecoin Prognose zeigt auf einen möglichen Ausbruch, doch selbst im bullischsten Szenario bei 1,25 Dollar bedeutet das von 0,1115 Dollar aus einen Elferfaktor, und die größten Sprünge passieren vor dem Listing. Dieselbe Kategorie von Wallets, die DOGECOIN einst von 0,002 auf 0,73 Dollar getragen hat, sitzt jetzt in Pepeto, bevor das Listing diesen Einstieg schließt. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den Presale, und wer heute einsteigt, besitzt diese Rechnung. Wer zwei Wochen wartet und den Listing-Preis sieht, bekommt keine zweite Chance. Dieser Preis ist weg, sobald Binance live geht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was zeigt die Dogecoin Prognose nach dem Wal-Allzeithoch im Mai 2026?

Die Dogecoin Prognose stützt sich auf 149 Wal-Wallets mit einem Allzeithoch von 108,52 Milliarden DOGECOIN, die SEC-Einstufung als digitaler Rohstoff und den Test der 200-Tage-Linie bei 0,126 Dollar. Kurzfristige Ziele liegen bei 0,13 bis 0,15 Dollar, falls der Ausbruch gelingt.

Was ist Pepeto und warum ziehen Wal-Wallets den Presale einem etablierten Coin vor?

Pepeto hat 10 Millionen Dollar bei 0,0000001870 Dollar eingesammelt, mit einer gebührenfreien Börse, einem KI-Vertragsprüfer und einer Cross-Chain-Brücke auf drei Netzwerken. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Start geprüft, und Quellen deuten auf Unterstützung von Elon Musk hin. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com.