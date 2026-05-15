Strategy passt seine Kapitalstruktur an und plant den vorzeitigen Rückkauf eines Teils seiner ausstehenden, zinslosen Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2029. Zur Refinanzierung könnte das Unternehmen dabei erstmals auch auf Erlöse aus dem Verkauf von Bitcoin zurückgreifen. Jahrelang war das ein Tabu, doch nun könnte Strategy schon bald ein Exempel statuieren.Konkret beabsichtigt das Management um Mitgründer und Executive Chairman Michael Saylor, Wertpapiere im Nennwert von rund 1,5 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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