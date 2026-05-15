© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhotoSpeicherchip-Aktien explodieren an der Börse. Trotzdem fallen ihre Bewertungen. Analysten sehen weiter Potenzial - warnen aber vor Risiken.Der Hype um Künstliche Intelligenz treibt Speicherchip-Hersteller an der Börse auf immer neue Höchststände. Doch ausgerechnet jetzt wirken einige der heißesten Aktien plötzlich günstiger bewertet als noch vor wenigen Monaten, wie Bloomberg berichtet. Besonders auffällig ist die Entwicklung bei Sandisk. Die Aktie ist 2026 bereits um 482 Prozent gestiegen und führt damit den S&P-500-Index an. Gleichzeitig fiel das Verhältnis von Aktienkurs zu erwarteten Gewinnen von 23 auf weniger als 9. Auch Micron Technology legt eine spektakuläre Rallye hin. Die Aktie …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE