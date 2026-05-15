Mainz (ots) -
Woche 21/26
Sa., 16.5.
Bitte geänderten Programmablauf beachten:
12.15 Zum Tod von Günther Maria Halmer (VPS 12.14/AD/UT/HD)
Die Hochzeit meiner Eltern
BettySenta Berger
PeterGünther Maria Halmer
SimoneAnja Kling
LivAnna Fischer
AlexanderNicholas Ofczarek
AdamMax Hemmersdorfer
SybilleAntonia Gerke
FriedrichThomas Huber
Leo Michael Wittenborn
Jutta Maren Kroymann
Herr Reinhard Neithardt Riedel
und andere
Schnitt: Sabine Brose
Musik: Rainer Oleak
Kamera: Birgit Gudjonsdottir
Buch: Sophia Krapoth
Regie: Connie Walther
(Erstsendung 12.5.2016)
Deutschland 2016
(Weiterer Ablauf ab 13.40 Uhr wie vorgesehen. "Mit der Tür in Haus" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6275875
Woche 21/26
Sa., 16.5.
Bitte geänderten Programmablauf beachten:
12.15 Zum Tod von Günther Maria Halmer (VPS 12.14/AD/UT/HD)
Die Hochzeit meiner Eltern
BettySenta Berger
PeterGünther Maria Halmer
SimoneAnja Kling
LivAnna Fischer
AlexanderNicholas Ofczarek
AdamMax Hemmersdorfer
SybilleAntonia Gerke
FriedrichThomas Huber
Leo Michael Wittenborn
Jutta Maren Kroymann
Herr Reinhard Neithardt Riedel
und andere
Schnitt: Sabine Brose
Musik: Rainer Oleak
Kamera: Birgit Gudjonsdottir
Buch: Sophia Krapoth
Regie: Connie Walther
(Erstsendung 12.5.2016)
Deutschland 2016
(Weiterer Ablauf ab 13.40 Uhr wie vorgesehen. "Mit der Tür in Haus" entfällt.)
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