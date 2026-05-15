© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/APDer Präsident des Wall-Street-Analysehauses Yardeni Research erklärt, sein Unternehmen hebe angesichts des starken Ertragsumfelds seine Prognose für den S&P 500 im Jahr 2026 an."Ich war zwar optimistisch, aber nicht optimistisch genug. Wie sich herausstellte, waren die Gewinnschätzungen der Analysten phänomenal", so Ed Yardeni. Er begründete seine neue Einschätzung gegenüber CNBC mit einem starken Ertragsumfeld. "So etwas habe ich noch nie erlebt. Die Berichtssaison des ersten Quartals, die wir gerade abschließen, war ein absoluter Knaller. Und nicht nur das: Die Analysten heben ihre Prognosen für das zweite, dritte und vierte Quartal sogar noch an. Für das Gesamtjahr sprechen sie von rund …Den vollständigen Artikel lesen
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