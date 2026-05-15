Die Stimmung rund um Wasserstoff-Aktien hat sich in den vergangenen Wochen deutlich aufgehellt. Besonders Plug Power und Nel ASA rücken wieder verstärkt in den Fokus der Anleger. Starke Quartalszahlen, charttechnische Kaufsignale und neue Wachstumsfantasien rund um KI-Rechenzentren sorgen für neue Dynamik im Sektor.Plug Power überrascht mit starken Zahlen Plug Power hat im ersten Quartal 2026 die Erwartungen vieler Analysten übertroffen. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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