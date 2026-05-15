Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, langfristig erfolgreich zu investieren, bedeutet einen Plan zu haben und diesem konsequent zu folgen. Dies ist natürlich nur möglich, wenn die gewählte Anlagestrategie zu den persönlichen Rendite- und Risikoerwartungen auch passt. Das heißt: Wer beispielsweise in den Dax investiert, kann mit einer Rendite von rund 9% p.a. (inklusive Dividenden) rechnen, wobei alle zweieinhalb Jahre eine Korrektur von mehr als 10% ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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