Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, die erste industrielle Revolution ersetzte einst Muskelkraft von Mensch und Tier. Heute optimieren Maschinen und Software Produktionsabläufe in modernen Fabriken zunehmend eigenständig. Dabei kommt immer häufiger Künstliche Intelligenz zum Einsatz. Während Europa - mit Ausnahme von ASML als wichtigem Ausrüster - im Bereich modernster Halbleiterproduktion eher zurückliegt, gehören bei Automatisierung und intelligenter Industrieinfrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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