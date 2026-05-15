© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpaDie meisten Unternehmen im S&P 500 haben berichtet, die Earnings-Season neigt sich dem Ende. Sie war zwar historisch erfolgreich, aber die Angst vor einem Crash wächst.89 Prozent der Unternehmen im S&P 500 haben inzwischen ihre Zahlen veröffentlicht. Davon übertrafen 84 Prozent die Erwartungen beim Gewinn je Aktie, wobei 80 Prozent höhere Umsätze meldeten als prognostiziert, wie Daten von Fact Set zeigen. Diese Werte liegen deutlich über den historischen Durchschnittsniveaus. Laut Amy Wu Silverman von RBC Capital Markets sind nicht nur Privatanleger extrem optimistisch, was Aktien angeht. "Alle sind voll eingestiegen. Das betrifft institutionelle Anleger und Privatanleger", sagte Amy Wu …Den vollständigen Artikel lesen
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