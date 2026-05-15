Die Aktie der Nebius Group hat nach unseren mehrfachen Kauftipps zu Beginn des Jahres zuletzt eine bemerkenswerte Neubewertung erlebt. Anleger setzen zunehmend darauf, dass sich das Unternehmen von einem spekulativen KI-Cloudanbieter zu einem zentralen Betreiber leistungsstarker Recheninfrastruktur für künstliche Intelligenz entwickelt. Vom GPU-Vermieter zum Infrastrukturkonzern Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen, dass sich das Geschäftsmodell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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