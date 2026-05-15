© Foto: Alexander Stein - JOKERChina genehmigt wieder mehr Exporte Seltener Erden in die USA. Doch Verzögerungen sorgen weiter für Druck auf Halbleiter- und Luftfahrtfirmen.Die Lieferungen Seltener Erden aus China in die USA nehmen wieder zu. Dennoch verzögert Peking weiterhin einzelne Exportgenehmigungen. Das sagte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer in einem Interview mit Bloomberg. Greer sprach von Fortschritten, kritisierte aber das langsame Vorgehen der chinesischen Behörden. "Ich würde ihnen in dieser Hinsicht eine ausreichende Note geben", sagte er. Die Versorgung habe sich zuletzt verbessert. Dennoch müsse Washington bei Problemen regelmäßig intervenieren. "Manchmal geht das nur langsam voran. Es gibt …Den vollständigen Artikel lesen
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