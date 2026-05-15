Werden bei Google aus 15 Gigabyte kostenlosem Cloud-Speicher bald nur noch 5 GB? Medienberichten zufolge wird das getestet, doch es soll auch weiterhin die Möglichkeit auf 15 GB geben. Jahrelang war es ein Standard, auf den sich die Nutzer:innen von Google-Diensten freuen konnten: 15 Gigabyte kostenloser Cloud-Speicher. Doch jetzt kommt es anscheinend zu Änderungen. Berichte: Ohne Telefonnummer, keine 15 GB Neue Google-Konten erhalten demnach standardmäßig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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