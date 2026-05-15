BÖRSE HEUTE: DAX schwankt zwischen Hoffnung und Risiken (15.05.2026)

Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibt zum Wochenschluss angespannt. Für die Börse Heute und Börse Aktuell stehen weiterhin die hohe Inflation in den USA, geopolitische Risiken im Nahen Osten sowie die laufende Berichtssaison im Mittelpunkt. Während Tech-Aktien an der Wall Street teilweise neue Rekordstände erreichen, zeigen sich europäische Märkte deutlich vorsichtiger.

Besonders der DAX 40 präsentiert sich heute uneinheitlich. Defensive Werte und Softwaretitel können zulegen, während Industrie-, Bau- und Luftfahrtwerte unter Druck geraten. Anleger beobachten dabei weiterhin aufmerksam die Entwicklungen rund um Zinspolitik, Ölpreise und globale Wachstumsaussichten.

SAP Aktie Chart (Daily Timeframe)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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