Der Staatsbesuch von Donald Trump in China hat an den Finanzmärkten neue Spekulationen ausgelöst. Im Mittelpunkt steht ein möglicher Megaauftrag für Boeing, der jedoch weiterhin viele offene Fragen hinterlässt. Gleichzeitig rückten Ölpreise, Taiwan und der Konflikt um die Straße von Hormus in den Fokus der Gespräche zwischen Washington und Peking.Boeing-Auftrag sorgt für Spekulationen US-Präsident Donald Trump erklärte nach seinem Treffen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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